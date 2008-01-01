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Новости погоды

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Осадки - главная причина наводнения в Иркутской области

ИА "Метеоновости" / 10:31 Среда, 3 июля

  2 июля в Иркутске прошла пресс-конференция, где обсуждались причины наводнения в Иркутской области. В качестве экспертов выступили учёные и метеорологи.

Доктор технических наук, заведующий лабораторией гидроэнергетических и водохозяйственных систем Института систем энергетики имени Л.А. Мелентьева СО РАН Вячеслав Никитин одной из главных причин наводнения называет осадки.

"Мощный циклон с 25 по 29 июня прошёл в бассейнах рек Уда, Ия, Ока и Белая. Обычно такого вида циклоны не задерживаются больше нескольких часов или одних суток, но в этот раз циклон остался на четыре дня в силу того, что антициклоны были и с севера, и с юга. Ситуацию усугубило то, что дожди совпали с запоздавшим снеготаянием в восточных Саянах".

Его поддержала заместитель начальника Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова.

Инна Латышева, кандидат географических наук, доцент кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ: "Если раньше территория Иркутской области попадала под влияние северно-западных потоков, арктических воздушных масс и крайне редко на область оказывал влияние жаркий субтропический воздух, то в период паводков Приангарье оказалось под влиянием трёх воздушных масс одновременно".

По мнению директора института динамики систем и теории управления имени В.М. Матросова СО РАН Игоря Бычкова, одна из причин - игнорирование рекомендаций учёных, связанных с вырубкой леса. Наличие леса в верховьях создаёт дренажную подушку, которая позволяет задерживать выпавшие осадки.

Генеральный директор "ЕвроСибЭнерго" (управляет энергетическими активами En+ Group) Михаил Хардиков опроверг распространяющиеся в сети слухи о том, что наводнение ≈ это не последствие природных явлений, а цепочка искусственно созданных событий, которые должны были привести к дополнительной выработке электроэнергии.

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