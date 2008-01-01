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Новости погоды

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Жара добралась до Салехарда

ИА "Метеоновости" / 11:35 Среда, 3 июля

  Циклоны распространяют жаркий воздух на север Западной Сибири. 2 июля в Салехарде температура повысилась до 30,5 градуса, был превышен предыдущий максимум 1989 года со значением 30,2 градуса. Высокая температура и в Ханты-Мансийском округе, в Ханты-Мансийске было 28 градусов. Сильнейшая жара и в Красноярском крае. Температура повышалась на юге и в его це6тральных районах до 34..36 градусов. А в Богучанах было почти 37 градусов.

Жаркая погода на севере Сибири сохранится, несмотря на дожди, местами грозы, в Салехарде прогнозируют 29..31 градус. А на востоке и юге Ханты-Мансийского автономного округа могту пройти сильные дожди. / meteonovosti.ru /
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