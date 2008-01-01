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Новости погоды

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Тропический шторм "Мун" представляет угрозу для Вьетнама

ИА "Метеоновости" / 11:47 Среда, 3 июля

  В Южно-Китайском море сформировалась тропическая депрессия. По данным Национального центра гидрометеорологических прогнозов Вьетнама (NCHMF), скорость ветра достигла 3 июля 17 м/с порывы 25 м/с, что соответствует тропическому шторму. И ему присвоили имя "Мун". На Хайнане объявлено предупреждение "синего" уровня (самого низкого в китайской четырехуровневой системе предупреждений с цветовым кодированием). На Хайнане уже идут дожди, за 2 июля выпало более 100 мм. И в среду проливные дожди будут продолжаться.

Из-за непогоды приостановлены паромные перевозки в проливе Цюнчжоу, а суда в северо-восточных водах Южно-Китайского моря и вокруг острова были проинформированы о необходимости возвращения в гавани. Ожидается, что тропическая депрессия выйдет на сушу в ночь на 3 июля, сообщает агентство "Синьхуа". Затем тропический циклон продолжит движение к Вьетнаму и достигнет его северо-восточного побережья 4 июля. / meteonovosti.ru /
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