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Магнитное поле Земли ожидается изменчивым



ИА "Метеоновости" / 12:01 Среда, 3 июля



Как и погода в столице, магнитное поле Земли менялось. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного.



Хотя по информации Центра прогнозов космической погоды (ИЗМИРАН)



Солнечная активность 23 июня - 2 июля была низкой. Ожидается, что 3-12 июля солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабовозмущенной. Небольшие возмущения ожидаются 5-6 и 10-11 июля. Прохладная и дождливая погода в Московском регионе не лучшим образом может сказаться на настроении. Придется утеплиться и не забывать зонтик. / meteonovosti.ru /



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