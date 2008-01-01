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Новости погоды

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Магнитное поле Земли ожидается изменчивым

ИА "Метеоновости" / 12:01 Среда, 3 июля

  Как и погода в столице, магнитное поле Земли менялось. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного.

Хотя по информации Центра прогнозов космической погоды (ИЗМИРАН)

Солнечная активность 23 июня - 2 июля была низкой. Ожидается, что 3-12 июля солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабовозмущенной. Небольшие возмущения ожидаются 5-6 и 10-11 июля. Прохладная и дождливая погода в Московском регионе не лучшим образом может сказаться на настроении. Придется утеплиться и не забывать зонтик. / meteonovosti.ru /
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