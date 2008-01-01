|
|
|
Новости погоды
Магнитное поле Земли ожидается изменчивым
ИА "Метеоновости" / 12:01 Среда, 3 июля
Как и погода в столице, магнитное поле Земли менялось. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабовозмущенного.
Хотя по информации Центра прогнозов космической погоды (ИЗМИРАН)
Солнечная активность 23 июня - 2 июля была низкой. Ожидается, что 3-12 июля солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабовозмущенной. Небольшие возмущения ожидаются 5-6 и 10-11 июля. Прохладная и дождливая погода в Московском регионе не лучшим образом может сказаться на настроении. Придется утеплиться и не забывать зонтик. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.