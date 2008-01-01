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Вся Россия в дождях



ИА "Метеоновости" / 12:27 Среда, 3 июля



погоды охватывала всю территории страны.



Именно такая ситуация ожидается в ближайшие 3-4 дня. В средней тропосфере восстанавливается западный перенос, а это значит, что открывается дорога атлантическим циклонам. И дожди будут "одолевать" практически все районы.



На Европейской территории главным действующим лицом, отвечающим за дожди, остается высокий циклон над северными районами. Его атмосферные фронты будут влиять на погоду, как северных, так и южных районов. Сильные осадки во второй половине недели достанутся северо-западу России, Архангельской, Вологодской областям, Ненецкому автономному округу. Ливни с грозами пройдут в Астраханской области и на Северном Кавказе.



За Уралом свои циклоны. Они не такие мощные по площади, но очень активные и приносят порой очень сильные и затяжные дожди. Формированию осадков в южных районах Сибири и Дальнего Востока способствует влияние субтропического воздуха и воздушной массы арктического происхождения. Именно на этих контрастах и рождаются сильные осадки, грозы, град и шквалы. 3-4 июля возобновляются дожди в Иркутской области. В Тыве ожидается очень сильный дождь с крупным градом, грозой и ветром. Дождливая погода со среды по четверг в Забайкалье, Амурской области и в Приморье.



Дожди значительно понизили степень пожарной опасности по России. На реках Средней полосы, до этого местами обмелевших до отметки "опасная межень" немного повысился уровень воды. По данным ЦУГМС, после выпавших дождей на 5-15 процентов повысится приток воды и в водохранилища. / meteonovosti.ru /



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