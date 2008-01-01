

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:34 Среда, 3 июля



В 12 часов в Москве облачная ветреная погода без осадков, на большей части округов порывы ветра достигают 12-16м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18,3..19,5 градуса; Северном 17,7..19,5 градуса, Северо-восточном 17,2..19,8 градуса, Восточном 18,1..18,9 градуса, Юго-восточном 18,5..19,3 градуса, Южном 18,1..19,7 градуса, Юго-западном 18,2..19,2 градуса, Западном 17,2..19,2 градуса, Северо-западном 18,3..18,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 17,0..17,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 16,8..20,1 градуса, местами порывы ветра до 19м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



