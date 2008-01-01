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В Москве все холоднее и дождливее



ИА "Метеоновости" / 14:49 Среда, 3 июля



После холодного и влажного финала июня второй месяц лета в Центральной России, словно подтверждая свой самый тёплый статус, начал с климатически нормальных для сезона, +22:+25o, задавая позитивный тон в постепенном налаживании погоды. Однако и это повышение температуры стало непродолжительным.



В среду и четверг синоптическая ситуация будет обуславливаться влиянием и прохождением очередных холодных атмосферных фронтов. 4 июня ожидается кратковременный дождь с порывистым ветром и понижением температурного фона в дневные часы до климатической нормы мая - +13:18o. / meteonovosti.ru /



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