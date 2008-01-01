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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:26 Среда, 3 июля



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый дождь, в большинстве округов порывы ветра западной четверти достигают 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 17,9..19,2 градуса; Северном 17,0..18,5 градуса, Северо-восточном 17,4..19,0 градуса, Восточном 18,0..18,7 градуса, Юго-восточном 18,3..18,9 градуса, Южном 17,5..19,2 градуса, Юго-западном 17,5..18,6 градуса, Западном 16,5..18,4 градуса, Северо-западном 17,7..18,7 градуса.



В Зеленограде следы осадков, температура воздуха 16,6..17,1 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 16,5..18,8 градуса, местами порывы ветра до 19м/с. / meteonovosti.ru /



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