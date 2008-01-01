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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:53 Четверг, 4 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 15..17, по области 13..18 градуса. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.



В Москве и Подмосковье атмосферное давление немного подрастет, но останется пониженным, температура воздуха также останется ниже нормы на 1-2 градуса. Но, несмотря на это, погодные условия не предъявляют повышенных требований к приспособительным механизмам организма, а людей, страдающих кислородной недостаточностью при бронхо-легочных заболеваниях, ИБС, постинфарктными состояниями, нарушениями обмена веществ и др., такие внешние условия могут даже принести облегчение.



Причиной появления метеопатических реакций и симптомов ухудшения общего самочувствия по-прежнему остается неустойчивое атмосферное давление. Особенно это касается лиц, страдающих частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, вегетативными нарушениями, гипотоников, гипертоников. Желательно контролировать артериальное давление, следует не допускать резких его скачков, вовремя принимать гипотензивные препараты, рекомендованные врачом, купировать болевые симптомы. В домашних условиях помогут облегчить самочувствие горчичники или массаж шейного отдела позвоночника, контрастный душ (с температурой от 25 градусов до 36 градусов и, завершая теплой водой). Помогут улучшить общее состояние ванны с морской солью или травой мелиссы, которые рекомендуется принимать за 1,5-2 часа до сна и температура не должна быть выше 35-36 градусов. Благоприятное действие окажут и прогулки на свежем воздухе.



Геомагнитный фон 4 июля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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