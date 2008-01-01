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Новости погоды

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Жара в Красноярском крае ослабеет только к выходным

ИА "Метеоновости" / 09:33 Четверг, 4 июля

  Довольно долго, примерно с 25 июня, держалась жара на севере Красноярского края (Эвенкия и юг Туруханского района). В самом начале июля сильно жарко стало на севере центральных районов Красноярского края, днем температура повышалась до 30..35 градусов. и похолодание сюда не торопится. В Эвенкии и Туруханском районе 4 июня днем 28..33 градуса. В центральных районах Красноярского края тоже местами до 33 градусов. И только в выходные дни температура будет на 3-5 градусов ниже. / meteonovosti.ru /
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