Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
4 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дальний Восток заливают дожди

ИА "Метеоновости" / 09:47 Четверг, 4 июля

  В большинстве районов Дальнего Востока погоду по-прежнему определяют циклоны. Цепочкой они протянулись с юго-запада на северо-восток округа, продолжая поливать восточные районы России дождями.

В минувшие сутки один вихрь кружил над Амурской областью, где и проявил себя сильными дождями. По данным метеостанций, в Бурятии местами он вылил 27 мм осадков, гремели грозы, ветер усиливался до 24 м/с, в Забайкальском крае сильные дожди пополнили июльскую копилку осадков на 28 мм, и здесь не обошлось без гроз и усиления ветра до 22 м/с. Сильные грозовые дожди (до 26 мм) отмечались и вблизи центра циклона, в Амурской области.

Другой вихрь накрыл ненастной зоной южные, юго-восточные и восточные районы Якутии. В населенном пункте Нера, что на крайнем востоке Республики, он оставил до 26 мм осадков.

Островком погожей погоды оставались Камчатский край и большинство районов Чукотского автономного округа, где ее определял тихоокеанский антициклон.

В завершении рабочей недели сильные дожди с грозами и порывистым ветром сохранятся в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, Хабаровском крае и Якутии. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+14
Чт.
4 июл.
+18
Пт.
5 июл.
+19
Сб.
6 июл.
+16
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Месджеде-Солеймани		 -5
Ла-Пас

некомфортное место: Сичан
комфортное место: Стерлинг-Хейтс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100