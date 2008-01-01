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Новости погоды
Дальний Восток заливают дожди
ИА "Метеоновости" / 09:47 Четверг, 4 июля
В большинстве районов Дальнего Востока погоду по-прежнему определяют циклоны. Цепочкой они протянулись с юго-запада на северо-восток округа, продолжая поливать восточные районы России дождями.
В минувшие сутки один вихрь кружил над Амурской областью, где и проявил себя сильными дождями. По данным метеостанций, в Бурятии местами он вылил 27 мм осадков, гремели грозы, ветер усиливался до 24 м/с, в Забайкальском крае сильные дожди пополнили июльскую копилку осадков на 28 мм, и здесь не обошлось без гроз и усиления ветра до 22 м/с. Сильные грозовые дожди (до 26 мм) отмечались и вблизи центра циклона, в Амурской области.
Другой вихрь накрыл ненастной зоной южные, юго-восточные и восточные районы Якутии. В населенном пункте Нера, что на крайнем востоке Республики, он оставил до 26 мм осадков.
Островком погожей погоды оставались Камчатский край и большинство районов Чукотского автономного округа, где ее определял тихоокеанский антициклон.
В завершении рабочей недели сильные дожди с грозами и порывистым ветром сохранятся в Бурятии, Забайкальском крае, Амурской области, Хабаровском крае и Якутии. / meteonovosti.ru /
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