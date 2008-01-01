

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Аномальная жара в Заполярье



ИА "Метеоновости" / 11:12 Четверг, 4 июля



Центральный месяц лета на крайнем севере Западной Сибири уже с первых дней поражает небывалой жарой. В минувшие сутки среднесуточная температура в низовье Оби на 10-12 градусов превысила норму. В дневные часы в Ямало-Ненецком автономном округе почти везде температура воздуха составила выше 30 градусов. В поселке Тазовский температура повысилась до 29.8 градусов, установив новый суточный рекорд, предыдущий суточный рекорд, 29.2 градуса, отмечался в 2002 году.



Очень теплым стартовал июль и на крайнем северо-востоке европейской территории. В Амдерме (Ненецкий автономный округ), расположенной в Заполярье, также не обошлось без рекорда. Местные метеорологи зафиксировали температуру 27.6 градусов, что на 2.2 градуса выше предыдущего рекорда 1989 года.



Аномальное тепло сохраняется и в центральных районах Красноярского края. В Туруханском районе температурным рекордом отличился поселок Бор, где днем 3 июля воздух раскалился до температуры 34 градуса, предыдущий рекорд, 33.9 градусов, отмечался в 2012 году.



Очень тепло в этих краях будет в пятницу и субботу. В воскресенье температура начнет приближаться к норме, а уже на следующей неделе похолодает существенней.



/ meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



