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В Москве и области сохраняется сильный ветер



ИА "Метеоновости" / 11:18 Четверг, 4 июля



Ветреная погода, отмечавшаяся в столичном регионе в среду, сохраняется и сегодня. Уже в утренние часы порывы ветра в столице достигали 17-19 м/с. Сильный ветер сохранится в городе и его окрестностях до конца дня. / meteonovosti.ru /



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