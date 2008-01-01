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Новости погоды
В Москве и области сохраняется сильный ветер
ИА "Метеоновости" / 11:18 Четверг, 4 июля
Ветреная погода, отмечавшаяся в столичном регионе в среду, сохраняется и сегодня. Уже в утренние часы порывы ветра в столице достигали 17-19 м/с. Сильный ветер сохранится в городе и его окрестностях до конца дня. / meteonovosti.ru /
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