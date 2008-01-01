Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
4 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве и области сохраняется сильный ветер

ИА "Метеоновости" / 11:18 Четверг, 4 июля

  Ветреная погода, отмечавшаяся в столичном регионе в среду, сохраняется и сегодня. Уже в утренние часы порывы ветра в столице достигали 17-19 м/с. Сильный ветер сохранится в городе и его окрестностях до конца дня. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+15
Пт.
5 июл.
+19
Сб.
6 июл.
+17
Вс.
7 июл.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Абадан		 -5
Ушуайя

некомфортное место: Чойбалсан
комфортное место: Стерлинг-Хейтс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100