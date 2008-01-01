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Новости погоды

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В выходные в Москве холодно, ветрено и дождливо

ИА "Метеоновости" / 11:37 Четверг, 4 июля

  После очень теплого июня москвичи рассчитывали и на теплую макушку лета. Но сбыться их надеждам помешала кардинальная перестройка атмосферных процессов. На смену антициклонам пришли пасмурные и ветреные циклоны.

Высотный циклон, сформировавшийся над Скандинавией, не собирается сдавать позиции, посылая на восток один за другим циклон. Они и установили погоду совсем не типичную для центрального месяца лета. И если в первые июльские дни температура воздуха еще соответствовала норме, то уже 3 июля "отстала" от нее на 2-3 градуса. В ближайшие дни рассчитывать на потепление не стоит: до конца календарной недели средняя суточная температура воздуха не превысит 14 градусов. А это соответствует концу августа!

В пятницу, в тылу уходящего на восток циклона, при переменной облачности небольшой кратковременный дождь пройдет лишь в отдельных районах. Но сохранится умеренный ветер, его средняя скорость 7-12 м/с. В ночные часы температура в столице 11.. 13 градусов, по области до 8, днем не выше 20.

В субботу и воскресенье погоду будет определять новый циклон, с Балтики. И будет преобладать облачная, дождливая и ветреная погода. Температурный фон существенно не изменится: ночью в Москве 11..13, по области от 8 до 13 градусов, днем в субботу в столице 16..18, в воскресенье 18..20 градусов. Порывы юго-западного ветра могут достигать 12 м/с.

Эффективная дневная температура воздуха в выходные дни не превысит 15-17 градусов. Что в этих числах июля случается в среднем один раз в 5 лет. / meteonovosti.ru /
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