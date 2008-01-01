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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:33 Четверг, 4 июля



В 12 часов в Москве облачная погода без осадков, на большей части столицы сохраняется ветер с порывами до 15-19м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 15,3..16,2 градуса; Северном 14,3..16,0 градуса, Северо-восточном 14,2..16,2 градуса, Восточном 14,8..15,5 градуса, Юго-восточном 15,4..16,2 градуса, Южном 15,2..16,6 градуса, Юго-западном 14,8..16,3 градуса, Западном 13,9..16,градуса, Северо-западном 14,4..15,4 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 17,0..17,7 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 16,8..20,1 градуса, местами порывы ветра до 19м/с. / meteonovosti.ru /



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