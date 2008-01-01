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Самые сильные дожди в России



ИА "Метеоновости" / 12:40 Четверг, 4 июля



Обширная циклоническая деятельность развернулась от северо-западных окраин России до Западной Сибири. Самыми ненастными районами за прошедшие сутки стали северо-западные и Урал.



В областях северо-запада, по данным метеостанций, сильные дожди прошли в Ленинградской области: в городе Кингисепп выпало до 28 мм осадков, в городе Любань - до 42 мм. Сильными дожди были в Карелии, Архангельской и Псковской областях.



И все же по количеству выпавших осадков первенство одержал Урал. На западе Свердловской области, в Красноуфимске за среду и ночь на четверг выпала почти июльская норма осадков: 68 мм при месячной норме 72 мм. А, учитывая, что дожди здесь шли и в первые дни июля, норму центральный месяц лета уже выполнил.



Сегодня на европейской территории сильные дожди с грозами и порывистым ветром идут на большей части территории. А на Урале - сильный и очень сильный дождь, гроза. / meteonovosti.ru /



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