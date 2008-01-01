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Новости погоды

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Июль в Москве редко бывает холодным

ИА "Метеоновости" / 13:38 Четверг, 4 июля

  Пока июльская погода москвичей не балует, но надежду на тепло они не теряют. Ведь за весь ряд метеорологических наблюдений центральный месяц лета в столице редко бывает холодным. Чаще всего он соответствовал сезону, то есть средняя месячная температура воздуха, а она равна 18.2 градуса, отклоняется от этого значения в сторону отрицательных или положительных значений не более, чем на 1 градус.

За 140 лет таких июлей набралось 69, то есть почти половина.

Холодным центральный месяц лета, когда средняя за месяц температура воздуха более 1 градуса не дотягивала до нормы, набралось лишь 27. В последний раз холодно в июле было в 1987 году, среднемесячная температура была 16.8 градусов, то есть на 1.4 градуса ниже нормы. А самый холодный июль за весь ряд наблюдений случился в 1904 году, средняя за месяц температура оказалась на 3.3 градуса ниже нормы.

Теплые июли отмечались в 44 случаях. Из них рекордно теплый - в 2019 году. Превышение температуры над нормой в нем составило почти 8 градусов, а ее среднее значение было 26.0. За последние 10 лет не было ни одного холодного июля. В 6 годах они были теплые, а в 4-ех - соответствовали сезону. На это десятилетие приходится и самый теплый июль за последние 140 лет. / meteonovosti.ru /
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