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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Четверг, 4 июля



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый дождь. На большей части столицы сохраняется ветер с порывами до 15-17м/с, в районе МГУ порывы ветра до 21 м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16,1..17,2 градуса; Северном 15,7..17,1 градуса, Северо-восточном 15,9..17,4 градуса, Восточном 16,0..16,6 градуса, Юго-восточном 16,2..17,1 градуса, Южном 16,7..18,5 градуса, Юго-западном 16,2..17,2 градуса, Западном 14,8..16,9 градуса, Северо-западном 16,5..16,7 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 15,9..16,1 градуса, на территории Новой Москвы местами небольшой дождь, температура воздуха 16,2..18,4 градуса, местами порывы ветра до 20м/с. / meteonovosti.ru /



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