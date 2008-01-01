Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
4 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:31 Четверг, 4 июля

  Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона с центром над Белым морем. При облачности с прояснениями местами соберется небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 13..15 градуса, по области 12..17. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+16
Пт.
5 июл.
+19
Сб.
6 июл.
+17
Вс.
7 июл.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Ираншехр		 -5
Ушуайя

некомфортное место: Сидней
комфортное место: Палм-Спрингс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100