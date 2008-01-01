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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:31 Четверг, 4 июля
Погоду в Москве и области будет определять тыловая часть циклона с центром над Белым морем. При облачности с прояснениями местами соберется небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве 13..15 градуса, по области 12..17. Ветер западный, 5-10 м/с, местами порывы 12-17м/с. / meteonovosti.ru /
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