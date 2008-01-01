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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:47 Пятница, 5 июля



В Москве и области еще сохранится прохладная погода. Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 18..20, по области 15..20 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.



Для практически здоровых и не метеочувствительных людей такие погодные условия не являются нагрузочными и только могут вызывать психологический дискомфорт.



Для метеозависимых, в частности, страдающих хроническими заболеваниями, таких как обструктивные болезни легких, бронхиальная астма, воспалительные и посттравматические болезни суставов и позвоночника. Такие внешние условия являются провоцирующими факторами и могут способствовать обострению болезни и ухудшению самочувствия. Еще одним неблагоприятным погодным фактором остается пониженное атмосферное давление. Общее недомогание, слабость, скачки артериального давления, головокружение и головные боли, не проходящие даже при применении лекарств, приступы мигрени, вегетативные симптомы ухудшение самочувствия могут отмечаться у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Следует избегать стрессовых ситуаций, нормализовать режим труда и отдыха, при необходимости принимать лекарственные препараты рекомендованные врачом.



Геомагнитный фон 5 июля прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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