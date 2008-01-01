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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:01 Пятница, 5 июля

  С первых дней центральный месяц лета, июль, не спешит вернуть теплые деньки на московскую землю. Сегодня максимальная температура доберется лишь до двадцатиградусной отметки, а ее среднесуточное значение будет на 2.5 градуса ниже характерной для этой поры. А потому рекордов, как минимальной, так и максимальной температуре сегодня не достичь.

По данным, за весь период инструментальных наблюдений за погодой, в Москве самая высокая температура 5 июля отмечалась в 1938 году: 36.2 градуса, но для июля она не стала абсолютным максимумом, он зафиксирован в 2010 году и составлял +38.2, а достался 29 июля.

Самая холодная ночь на 5 июля, +4.9 градуса, отмечалась в 1894 году, но и это значение не стало абсолютным минимумом июля. Он остается за 2 июля 1886 года со значением 1.3 градуса.

В прошлом, 2018 году, этот день был прохладный и дождливый: ночью 11.6 градусов, днем 21.8 градусов, прошел сильный дождь, за сутки выпало 7.5 мм. / meteonovosti.ru /
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