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Новости погоды

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На юге Дальнего Востока дождливо

ИА "Метеоновости" / 11:08 Пятница, 5 июля

  С юго-запада на северо-восток по югу Дальнего Востока протянулся атмосферный фронт, на котором периодически возникают мини-циклоны. Именно они, наступая друг другу на пятки, и продолжают обеспечивать дождями. Вот и минувший день не стал исключением. По данным метеостанций Амурской области, местами выпало почти 50 мм, гремели грозы, а Приморском крае налило более 25 мм.

И в субботу южные районы Дальнего Востока останутся под влиянием циклонов. В Амурской области местами пройдут дожди, на юге ливни. В Хабаровском крае дожди кратковременного характера и местами, а вот в ночь на субботу на северные районы края обрушатся сильные, местами очень сильные дожди. Дожди ливневого характера подойдут к Приморью в начале новой недели. / meteonovosti.ru /
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