Новости погоды
В Забайкальском крае грянули заморозки
ИА "Метеоновости" / 11:19 Пятница, 5 июля
Накануне Забайкальский край пересек холодный атмосферный фронт, вслед за которым уверенно продвигался антициклон. И в ночные часы в крае воздух остыл до заморозков, до -1 градуса.
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В ночь на субботу, в Забайкальском крае, на фоне повышенного атмосферного давления, преимущественно без осадков, и в восточной половине воздух прихватит заморозок до -2 градусов.
Но уже в воскресенье, с приближением циклона с запада, прошумят небольшие, кратковременные дожди с грозами и заморозки прекратятся. / meteonovosti.ru /