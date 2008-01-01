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В Забайкальском крае грянули заморозки



ИА "Метеоновости" / 11:19 Пятница, 5 июля



Накануне Забайкальский край пересек холодный атмосферный фронт, вслед за которым уверенно продвигался антициклон. И в ночные часы в крае воздух остыл до заморозков, до -1 градуса.



В ночь на субботу, в Забайкальском крае, на фоне повышенного атмосферного давления, преимущественно без осадков, и в восточной половине воздух прихватит заморозок до -2 градусов.



Но уже в воскресенье, с приближением циклона с запада, прошумят небольшие, кратковременные дожди с грозами и заморозки прекратятся. / meteonovosti.ru /



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