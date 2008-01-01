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Не станет ли июль-2019 в Москве холоднее июня



ИА "Метеоновости" / 12:13 Пятница, 5 июля







Первая пятидневка июля в Москве по температурному режиму не отличается от нормы. Но расчеты моделей показывают, что до середины месяца тепла, соответствующего середине лета, ждать не приходится. Температура воздуха ожидается ниже нормы на 3-4 градуса. А это "грозит" что июль в столице будет холоднее июня.



Как показывает статистика, такое случалось за последние 70 лет 15 раз. Самый последний случай принадлежит 2013 году, с июньской температурой +19,8 градуса, и июльской +18,9 градуса.



Самые большие контрасты между этими месяцами наблюдались в столице в 1956 году, тогда июнь оказался на 5,4 градуса теплее июля.



А как часто июль во 2 половине месяца наверстывает упущенное в начале месяца тепло? Самое холодное начало июля в Москве было в 1985 году, за первую половину месяца средняя суточная температура воздуха составила лишь 15,3 градуса. В 2017 году было немного теплее, 16. 4 градуса. Во 2 половине июля 1985 года стала немного теплее, средняя температура составила 17,5 градуса, а 2017 год потеплел до 19,4 градуса. Хотя в целом июль 2017 года оказался чуть (на 0,3 градуса) холоднее многолетних значений. / meteonovosti.ru /



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