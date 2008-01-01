|
|
|
Новости погоды
Красноярский край: рекордная жара сменится сильными дождями
ИА "Метеоновости" / 12:43 Пятница, 5 июля
Накануне большая часть Красноярского края находилась под присмотром антициклона. При солнечной погоде воздух интенсивно прогревался и среднесуточная температура превысила климатическую норму на 4-8 градусов. И в ряде населенных пунктов были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.
В Игарке 4 июля столбик термометра добрался до отметки +32, предыдущий рекорд 31.5 градуса наблюдался в 2006 году. В Туруханске было зафиксировано +32.5, что выше прежнего на 1.2 градуса сорокалетней давности. В Верхнеимбатске воздух разогрелся до +32.6, тем самым остался позади 1948 год со значением +32 градуса.
Но уже в субботу погода изменится. В Красноярском крае почти везде пройдут дожди, местами они будут сильные, с грозами порывистым ветром, и жара спадет.
Грозовые дожди разной интенсивности и продолжительности задержатся в крае до начала будущей недели. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.