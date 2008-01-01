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Новости погоды

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На Ямале разбушевался ветер

ИА "Метеоновости" / 12:52 Пятница, 5 июля

  Телеканал "Вести" сообщил, что накануне на Ямало-Ненецкий автономный округ при прохождении холодного фронта обрушился шквалистый ветер. Больше всего пострадал поселок Ханымей, который находится в Пуровском районе, где за короткое время ветер сорвал крыши с нескольких домов. В Ноябрьске шквалистый ветер с корнем вырывал деревья, ломал рекламные щиты.

В Малых Кармакулах с этим же процессом порывы ветра достигали ураганной силы, 34 м/с. / meteonovosti.ru /
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