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На Ямале разбушевался ветер



ИА "Метеоновости" / 12:52 Пятница, 5 июля



Телеканал "Вести" сообщил, что накануне на Ямало-Ненецкий автономный округ при прохождении холодного фронта обрушился шквалистый ветер. Больше всего пострадал поселок Ханымей, который находится в Пуровском районе, где за короткое время ветер сорвал крыши с нескольких домов. В Ноябрьске шквалистый ветер с корнем вырывал деревья, ломал рекламные щиты.



В Малых Кармакулах с этим же процессом порывы ветра достигали ураганной силы, 34 м/с. / meteonovosti.ru /



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