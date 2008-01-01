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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:53 Пятница, 5 июля

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер с порывами до 10м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 17,1..19,9 градуса; Северном 16,5..19,3 градуса, Северо-восточном 16,5..19,3 градуса, Восточном 17,5..18,6 градуса, Юго-восточном 17,7..18,5 градуса, Южном 17,2..19,1 градуса, Юго-западном 17,1..18,6 градуса, Западном 16,2..18,6,градуса, Северо-западном 17,8..18,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 16,7..18,1 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 16,8..19,0 градуса, местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /
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