|
|
|
Новости погоды
В Ленинградской области продолжаются дожди
ИА "Метеоновости" / 13:04 Пятница, 5 июля
Накануне северо-запад Европейской России находился под влиянием циклона, который и отмерил новую порцию дождей. В Ленинградской области дожди были более интенсивные и продолжительные, за сутки количество выпавших осадков превысило 40 мм.
А в Санкт-Петербурге дожди наблюдались ночью, и выпало 4 мм, днем распогодилось, было солнечно, но ветрено, порывы достигали 13 м/с. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.