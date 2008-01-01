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В Ленинградской области продолжаются дожди



ИА "Метеоновости" / 13:04 Пятница, 5 июля



Накануне северо-запад Европейской России находился под влиянием циклона, который и отмерил новую порцию дождей. В Ленинградской области дожди были более интенсивные и продолжительные, за сутки количество выпавших осадков превысило 40 мм.



А в Санкт-Петербурге дожди наблюдались ночью, и выпало 4 мм, днем распогодилось, было солнечно, но ветрено, порывы достигали 13 м/с. / meteonovosti.ru /



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