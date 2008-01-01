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Новости погоды

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Рекордная жара спешно покидает Ямал

ИА "Метеоновости" / 13:21 Пятница, 5 июля

  Погода преподнесла жителям Ямало-Ненецкого округа сюрприз, одарив рекордной жарой. В теплом секторе циклона 4 июля среднесуточная температура превышала многолетние значения на 10-12 градусов. И в ряде населенных пунктов были обновлены абсолютные максимумы температуры.

В поселке Марресаля столбик термометра добрался до отметки +27.1, что выше предыдущего на 4.1 градуса. В Антипаюта новый абсолютный максимум теперь +30.5, прежний +26.7 принадлежал 1967 году. В населенном пункте Тазовский воздух разогрелся до +31.4, оставляя позади 1993 год со значением +27.4 градуса. Жарким было 4 июля и в Салехарде +30.9, что выше предыдущего рекорда на 0.9 градуса двадцатипятилетней давности.

Но уже сегодня погода изменилась: начались дожди и жара отступает. В субботу продолжатся дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозами, днем уже 17..22, местами до +27 градусов. В воскресный день продолжится похолодание: днем 13..18 градусов, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах с грозами и ветром в порывах 13-18 м/с.

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