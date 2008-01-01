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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:58 Суббота, 6 июля



Циклонические вихри в последнее время "захватили" лидирующие позиции в формировании погоды в Московском регионе. Сменяясь один другим, они щедро изо дня в день одаривают нас небесной влагой. Вот и сегодняшний день не станет исключением: небольшая передышка в осадках в первой половине дня, а во второй, уже ближе к вечеру очередной атмосферный фронт прольёт дожди над Московией.



По данным Метеобюро Москвы и области днём 6 июля ожидается преобладание облачной погоды с дождём (после 15-16 часов). Максимальная температура воздуха в столице составит 16..18, по области 15..20 градусов. Ветер юго-западного направления довольно плотный 7-12 м/с, местами порывами 15 м/с.



В целом ожидается прохладная погода с температурой ниже климатической нормы на 3-5 градусов, содержание кислорода в норме. Для практически здоровых и не метеочувствительных людей такие погодные условия не являются нагрузочными и только могут вызывать психологический дискомфорт.



Для метеозависимых, в частности, страдающих хроническими заболеваниями, такими как обструктивные болезни легких, бронхиальная астма, воспалительные и посттравматические болезни суставов и позвоночника такие внешние условия являются провоцирующими факторами и могут способствовать обострению и ухудшению самочувствия. Еще одним неблагоприятным погодным фактором остается пониженное атмосферное давление. Общее недомогание, слабость, скачки артериального давления, головокружение и головные боли, не проходящие даже при применении лекарств, приступы мигрени, вегетативные симптомы ухудшение самочувствия могут отмечаться у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Следует избегать стрессовых ситуаций, нормализовать режим труда и отдыха, при необходимости принимать лекарственные препараты, рекомендованные врачом.



Геомагнитный фон 6 июля прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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