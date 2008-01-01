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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 10:21 Суббота, 6 июля



В 9 часов утра в Москве облачно с прояснениями, местами отмечается небольшой дождь, ветер с порывами до 6 м/с, в отдельных районах сформировались дымки. Преобладающая температура 13..15, в Южном и Юго-Восточном округах 12..14 градусов.



В Зеленограде без осадков и 13..15 градусов, в Новой Москве 12..14 градусов и тоже без осадков. / meteonovosti.ru /



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