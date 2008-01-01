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Новости погоды

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В Якутии опять сильные дожди с грозами и порывистым ветром

ИА "Метеоновости" / 10:48 Суббота, 6 июля

  Активная фронтальная зона, протянувшаяся с юго-запада на северо-восток, неутомимо пополняется копилку осадков Республики Якутия. Вот и минувший день не стал исключением. Прошли сильные дожди, выпало более 20 мм, гремели грозы.

В субботу на улучшение погоды рассчитывать не приходится, атмосферные фронты, опутавшие республику, продолжат поливать дождями, на юге, востоке и юго-западе при грозах ветер окрепнет в порывах 12-17 м/с.

В воскресенье с востока прорвется гребень антициклона, и фронтальная зона разорвется на северную и южную ветви. И тогда о себе заявит циклон, с центром в районе Норильска, и его атмосферные фронты. На большей части Якутии снова дожди разной интенсивности и продолжительности, на западе - местами сильные, прогремят грозы, при грозах усиление ветра в порывах 13-18 м/с.

Дожди задержатся в Якутии, как минимум, на пару-тройку дней. / meteonovosti.ru /
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