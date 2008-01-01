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На Чукотке ураганный ветер



ИА "Метеоновости" / 11:12 Суббота, 6 июля



В субботу Чукотка оказалась в пограничной зоне между областью пониженного атмосферного давления на западе и областью повышенного давления, наступающего с востока. В результате столкновения в Чукотском автономном округе ветер на побережье морей усилился до штормового, 23-28 м/с.



В воскресенье центр антициклона выйдет на Чукотку, оттесняя область пониженного давления на запад, но сохранятся большие градиенты. Поэтому на побережье морей ветер 17-22 м/с, а на побережье Восточно-Сибирского моря и вовсе до ураганного, 27-32 м/с.



Сильный ветер на Чукотке сохранится и в начале новой недели. / meteonovosti.ru /



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