|
|
|
Новости погоды
На Чукотке ураганный ветер
ИА "Метеоновости" / 11:12 Суббота, 6 июля
В субботу Чукотка оказалась в пограничной зоне между областью пониженного атмосферного давления на западе и областью повышенного давления, наступающего с востока. В результате столкновения в Чукотском автономном округе ветер на побережье морей усилился до штормового, 23-28 м/с.
В воскресенье центр антициклона выйдет на Чукотку, оттесняя область пониженного давления на запад, но сохранятся большие градиенты. Поэтому на побережье морей ветер 17-22 м/с, а на побережье Восточно-Сибирского моря и вовсе до ураганного, 27-32 м/с.
Сильный ветер на Чукотке сохранится и в начале новой недели. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.