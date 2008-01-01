

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордный холод Забайкальского края



ИА "Метеоновости" / 11:28 Суббота, 6 июля



В последний рабочий день уходящей недели, Забайкальский край пересек холодный атмосферный фронт, вслед за которым подоспел антициклон. И ночь на 5 июля в крае выдалась ясной, без осадков, среднесуточная температура оказалась ниже климатической нормы на 2-4 градуса. И в ряде населенных пунктов были зафиксированы рекордно-низкие значения, а местами наблюдались и заморозки.



В Чаре столбик термометра опустился до отметки 1.9 что и стало новым абсолютным минимумом, предыдущий +2.4 наблюдался девятнадцать лет тому назад. В Могоче воздух прихватил слабый заморозок -0.8 градуса, прежний минимум для этого дня составлял +2.3 и наблюдался в 1965 году. В Сретенске 5 июля новый рекорд минимальной температуры +4.8, что ниже предыдущего на 1.7 градуса, продержавшегося с 1965 года. Рекордно низкая температура была зафиксирована и в Агинском, +3.2, прежний +4.0 продержался с 2003 года. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



