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Новости погоды

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Жара покидает Красноярский край

ИА "Метеоновости" / 12:09 Суббота, 6 июля

  Накануне северная половина Красноярского края находилась в теплом воздухе, среднесуточная температура превышала многолетние значения на 4-6 градусов. В ряде населенных пунктов температура достигала +30, а в Эвенкии добралась до отметки +32. На западе Красноярского края, в Туруханске максимальная температура 5 июля достигла рекордных значений, +31, предыдущий +30.2 наблюдался сорок лет тому назад.

Однако, поднимающийся с юго-востока циклон внесет свои коррективы. Уже с утра в Туруханском районе начала натекать облачность, начались дожди, в течение дня они усилятся, местами могут прогреметь грозы.

В воскресенье Красноярский край окажется во власти этого циклона. В Эвенкии и Туруханском районе при облачной погоде будут лить дожди, местами сильные, с грозами и ветром в порывах до 14 м/с. И в Туруханском районе рекордная жара сменится прохладой, 15..20, лишь местами 24..26 градусов, в Эвенкии 22..27, местами 15..20 градусов.

Центральные и южные районы Красноярского края окажутся в теплом секторе этого циклона. Температура днем повысится до 30, на юге до 32, а в Горной Тыве до 33 градусов, местами пройдут дожди с грозами при ветре в порывах 15 м/с. / meteonovosti.ru /
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