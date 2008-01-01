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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:48 Суббота, 6 июля

  В полдень в столице облачно с прояснениями, преобладающая температура в округах 17..19 градусов, в Западном округе 16..18, в Южном - до 19 градусов. В Северном, Юго-Западном, Восточном и Южном округах местами идут слабые дожди.

В Зеленограде 13 градусов и дождь, в Новой Москве 17..18 градусов, местами небольшой дождь. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+19
Вс.
7 июл.
+20
Пн.
8 июл.
+21
Вт.
9 июл.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Абадан		 -3
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Бесколь
комфортное место: Бейкерсфилд

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