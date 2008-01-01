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Юг Западной Сибири атакует циклон



ИА "Метеоновости" / 13:03 Суббота, 6 июля



В минувшую пятницу к юго-восточным областям Западной Сибири приблизился атмосферный фронт циклона, который местами и отметился сильными дождями в Томской и Кемеровской областях налило немногим более 20 мм.



В воскресенье циклон отправится покорять Восточную Сибирь, оставляя в своем тылу юго-восточные области Западной Сибири. Дожди ослабеют, перейдут в разряд небольших и умеренных, но и они лишь в отдельных районах, прогремят грозы, не исключен град, а в Томской области, ближе к уходящему циклону, дожди местами ожидаются сильные, ветер местами окрепнет до 15 м/с, при грозах шквалы до 22 м/с. До Алтайского края ненастье пока не дойдет. В южных районах аномально жаркая погода с температурой днем до 32 градусов (среднесуточная температура превысит многолетние значения более, чем на 7 градусов).



В Краснозерском районе Новосибирской области и на западе Алтайского края местами сохранится высокая степень пожарной опасности, а в Угловском районе - чрезвычайная. / meteonovosti.ru /



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