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Новости погоды
На Европейском Севере сыро и ветрено
ИА "Метеоновости" / 13:30 Суббота, 6 июля
Над северо-западом Европейской России сформировался высотный циклон, под него и подстраиваются приземные атмосферные вихри. Как правило, такие циклоны задерживаются, неутомимо обеспечивая осадками.
Вот и в пятницу циклон сильными дождями отметился на севере и северо-западе Европейской территории, в Архангельской области и в Коми с грозами.
В воскресенье очередной циклон с Финского залива в широтном направлении переместится в район Республики Коми. По пути своего следования через Архангельскую область в большинстве районов отметится небольшими и умеренными дождями, местами дожди будут сильные, грозы.
Циклон заденет и Вологодскую область, где пройдут небольшие дожди, в ночь на воскресенье местами сильные, гроза, при грозе ветер усилится в порывах до 16 м/с.
Добравшись до Коми, атмосферный вихрь разразится в большинстве районов небольшим дождем, местами грозами, ливнями, в северных районах ветер местами окрепнет в порывах до 18 м/с.
/ meteonovosti.ru /
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