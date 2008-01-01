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На Европейском Севере сыро и ветрено



ИА "Метеоновости" / 13:30 Суббота, 6 июля



Над северо-западом Европейской России сформировался высотный циклон, под него и подстраиваются приземные атмосферные вихри. Как правило, такие циклоны задерживаются, неутомимо обеспечивая осадками.



Вот и в пятницу циклон сильными дождями отметился на севере и северо-западе Европейской территории, в Архангельской области и в Коми с грозами.



В воскресенье очередной циклон с Финского залива в широтном направлении переместится в район Республики Коми. По пути своего следования через Архангельскую область в большинстве районов отметится небольшими и умеренными дождями, местами дожди будут сильные, грозы.



Циклон заденет и Вологодскую область, где пройдут небольшие дожди, в ночь на воскресенье местами сильные, гроза, при грозе ветер усилится в порывах до 16 м/с.



Добравшись до Коми, атмосферный вихрь разразится в большинстве районов небольшим дождем, местами грозами, ливнями, в северных районах ветер местами окрепнет в порывах до 18 м/с.



/ meteonovosti.ru /



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