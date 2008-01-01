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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:20 Воскресенье, 7 июля



Воскресный день окажется для столицы и области теплым и практически сухим. Передышку в циклонах обеспечит промежуточный гребень антициклона с юга. Ожидается облачная погода с прояснениями. Лишь к вечеру местами пройдет небольшой дождь. В послеполуденные часы воздух в Москве прогреется до 18..20, по области до 15..20 градусов. Ветер юго-западных, западных румбов подует со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление повысится и в середине дня составит 738 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



В столичном регионе сохраняется не характерная для начало июля прохладная погода. Атмосферное давление пониженное. Такие метеопараметры, в сочетании с неустойчивым геомагнитным фоном, являются внешним фактором риска для метеочувствительных людей. Погодные условия не служат причиной болезни, они играют провоцирующую роль и вызывают обострения и ухудшение самочувствия у лиц, ослабленных болезнью, при снижении адаптационных механизмов и функциональных резервов организма. Особенно метеозависимы люди с сердечно-сосудистой патологией, психо-эмоциональными нарушениями, поэтому следует в этот день больше уделять внимания своему самочувствию, контролировать артериальное давление, принимать лекарство, рекомендованное врачом, стараться не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками. Влажно-прохладный характер погоды может провоцировать обострения воспалительных и посттравматических болезней опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, что так же потребует применения медикаментозной терапии. / meteonovosti.ru /



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