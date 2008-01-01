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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:10 Воскресенье, 7 июля
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 26 июня по 6 июля была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного. Небольшие возмущения отмечались 5 июля.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 7-15 июля солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. Небольшие возмущения ожидаются 9-11 июля. / meteonovosti.ru /
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