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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:10 Воскресенье, 7 июля



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 26 июня по 6 июля была низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного. Небольшие возмущения отмечались 5 июля.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 7-15 июля солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка, в основном, от спокойной до слабо возмущенной. Небольшие возмущения ожидаются 9-11 июля. / meteonovosti.ru /



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