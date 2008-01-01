

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Температура в Москве ушла в "минус"



ИА "Метеоновости" / 10:18 Воскресенье, 7 июля



С относительно теплой погоды начался июль в Москве. А с 3 числа становилось все холоднее. В итоге за 6 прошедших суток средняя суточная температура примерно на один градус стала ниже нормы. Осадков за это время по станции ВДНХ выпало немного, всего 6 мм. И июль пока не оправдывает своей репутации "самого дождливого месяца года".



Поскольку, в ближайшую неделю на Европейской территории России будет преобладать пониженный фон атмосферного давления, тепла москвичи не увидят, температура едва будет достигать отметки в 20 градусов, в отдельные дни на градус-другой выше ее. Дожди в ближайшие несколько дней ожидаются небольшими. Осеннее настроение будет поддерживать облачная погода с прояснениями. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



