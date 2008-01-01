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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 10:31 Воскресенье, 7 июля



В 10 часов утра в Москве проглядывало солнце, на западе и северо-западе отмечались следы дождя, и было ветрено. В большинстве округов, в том числе и на территории Новой Москвы, была одинаковая температура, от 13 до 14 градусов. Немного теплее, от 14 до 15 градусов было в Восточном, Юго-Восточном, Южном и Центральном административных округах. В Зеленограде - прохладнее всего, 12..13 градусов. На станции ВДНХ термометр показал 14,3 градуса, атмосферное давление 738 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /



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