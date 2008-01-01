Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
7 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Тихом океане новый тропический шторм

ИА "Метеоновости" / 12:06 Воскресенье, 7 июля

  В восточной части Тихого океана сформировался тропический шторм "Косми". Он находится в 1015 км к югу от южной оконечности полуострова Калифорния и движется в северо-западном направлении со скоростью 10 узлов или 18-19 км/час. Скорость ветра оценивается в 23 м/сек, порывы до 27 м/сек, - информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). 7 июля в 12 часов UTC циклон будет еще таким же сильным. А 8 июля в 00 часов UTC сила ветра в нем немного ослабеет: до 20 м/с, порывы до 25 м/с. 9 июля в 00 часов UTC циклон станет внетропическим. 12 июля прогнозируют его разрушение. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+15
Пн.
8 июл.
+21
Вт.
9 июл.
+21
Ср.
10 июл.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Абадан		 -6
Оруро

некомфортное место: Йошкар-Ола
комфортное место: Ногалес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100