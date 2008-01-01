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В Тихом океане новый тропический шторм



ИА "Метеоновости" / 12:06 Воскресенье, 7 июля



В восточной части Тихого океана сформировался тропический шторм "Косми". Он находится в 1015 км к югу от южной оконечности полуострова Калифорния и движется в северо-западном направлении со скоростью 10 узлов или 18-19 км/час. Скорость ветра оценивается в 23 м/сек, порывы до 27 м/сек, - информирует Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC). 7 июля в 12 часов UTC циклон будет еще таким же сильным. А 8 июля в 00 часов UTC сила ветра в нем немного ослабеет: до 20 м/с, порывы до 25 м/с. 9 июля в 00 часов UTC циклон станет внетропическим. 12 июля прогнозируют его разрушение. / meteonovosti.ru /



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