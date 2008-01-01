Новости погоды
На юге России и ливни, и засуха
ИА "Метеоновости" / 12:22 Воскресенье, 7 июля
Штормовое предупреждение о ливнях с грозами и со шквалистым усилением ветра продлевалось для южных регионов России.
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"До конца суток 6 июля в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с, на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, реках и подъёмы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, на территории муниципального образования город-курорт Сочи резкие подъёмы уровней воды, на отдельных водотоках с достижением неблагоприятных отметок, возрастает риск схода селей малого объёма в горной зоне.
6-7 июля в отдельных районах Волгоградской области сохранится негативное действие почвенной засухи на зерновые культуры; в отдельных районах Краснодарского края, Адыгеи, Астраханской области и Ростовской области - атмосферной засухи", - предупреждает ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС". / meteonovosti.ru /