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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:30 Воскресенье, 7 июля



В 12 часов дня в Москве также проглядывало солнце, местами накрапывал дождь, и было ветрено. Но немного "разогрело". В большинстве округов была одинаковая температура, от 15 до 16 градусов. Немного теплее, от 15 до 17 градусов было в районе Новой Москвы. В Зеленограде и Западной административном округе - прохладнее, 14..15 градусов. На станции ВДНХ термометр показал 15,3 градуса, атмосферное давление осталось 738 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /



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