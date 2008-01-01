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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:30 Воскресенье, 7 июля
В 12 часов дня в Москве также проглядывало солнце, местами накрапывал дождь, и было ветрено. Но немного "разогрело". В большинстве округов была одинаковая температура, от 15 до 16 градусов. Немного теплее, от 15 до 17 градусов было в районе Новой Москвы. В Зеленограде и Западной административном округе - прохладнее, 14..15 градусов. На станции ВДНХ термометр показал 15,3 градуса, атмосферное давление осталось 738 мм рт. ст. / meteonovosti.ru /
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