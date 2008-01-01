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Погодные приметы на День Ивана Купала



ИА "Метеоновости" / 13:23 Воскресенье, 7 июля



Праздник Ивана Купала - это один из самых мистических и необычных событий, пришедших к нам еще со времен язычества. В этот день, 7 июля, девушки плетут венки, гадают на суженого, устраивают народные гулянья, прыгают через костер и верят в то, что загаданное желание может исполниться. В этот же день присматриваться к природным явлениям, и говорят, что приметы по погоде на Ивана Купала могут быть очень точными.



Если в праздник Ивана Купала начался дождь, значит, можно ждать сухую погоду. Обычно она наступает через пять-шесть дней, и последующая жара может держаться достаточно долго. Кроме того, все лето будет стоять зной, и любители солнца смогут наслаждаться его горячими лучами до самой осени. Кроме того, сентябрь также будет теплым, а осенняя прохлада придет не скоро.



Если 7 июля стояла солнечная погода, значит, все лето также будет залито солнцем. Это также предвещает большое количество фруктов и сытую осень с богатым урожаем.



Вне всякого сомнения, праздник Ивана Купала является одним из самых мистических и необычных. Чтобы не упустить возможность загадать желание, узнать будущее или выяснить, какой будет погода на ближайшее время, нужно непременно бодрствовать, прыгать через костер и радоваться приятному летнему вечеру.



Погода в Москве на праздник Ивана Купала, мягко говоря, подкачала. Искупаться могут только самые закаленные. Поэтому остается только надежда, что еще неделю она будет прохладной, а затем последуют жаркие дни. / meteonovosti.ru /



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