Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
7 июля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Холодные ночи в средней полосе России

ИА "Метеоновости" / 13:49 Воскресенье, 7 июля

  Язык холода дотянулся с северо-запада Европейской территории России до центральных областей и Поволжья. Ночная температура понижалась до +5 градусов, например, в Тверской и Новгородской областях. И даже на севере Ростовской области в ночь на 7 июля воздух охлаждался до 10 градусов. 6 июля в Ремонтом (Ростовской области) было 12 градусов тепла, тогда как до сего времени самая холодная ночь с температурой 13 градусов была в 1976 году. В Самарской области температура понизилась в эту же ночь до +6 градусов. На метеостанции Безенчук отмечен исторический минимум, 5,8 градуса, прежде самая низкая температура, 7,5 градуса зафиксирована в 1905 году.

Для сравнения, у арктического побережья Европейской территории ночная температура примерно такая же, от 8 до 12 градусов.

Потепления пока не видно из-за циклонов, и при прояснениях ближайшие ночи будут такими же холодными. На повышение температуры стоит рассчитывать только в районах Поволжья. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+15
Пн.
8 июл.
+21
Вт.
9 июл.
+21
Ср.
10 июл.
+20
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Абадан		 -6
Оруро

некомфортное место: Йошкар-Ола
комфортное место: Ногалес

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100