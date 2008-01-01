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Холодные ночи в средней полосе России



ИА "Метеоновости" / 13:49 Воскресенье, 7 июля



Язык холода дотянулся с северо-запада Европейской территории России до центральных областей и Поволжья. Ночная температура понижалась до +5 градусов, например, в Тверской и Новгородской областях. И даже на севере Ростовской области в ночь на 7 июля воздух охлаждался до 10 градусов. 6 июля в Ремонтом (Ростовской области) было 12 градусов тепла, тогда как до сего времени самая холодная ночь с температурой 13 градусов была в 1976 году. В Самарской области температура понизилась в эту же ночь до +6 градусов. На метеостанции Безенчук отмечен исторический минимум, 5,8 градуса, прежде самая низкая температура, 7,5 градуса зафиксирована в 1905 году.



Для сравнения, у арктического побережья Европейской территории ночная температура примерно такая же, от 8 до 12 градусов.



Потепления пока не видно из-за циклонов, и при прояснениях ближайшие ночи будут такими же холодными. На повышение температуры стоит рассчитывать только в районах Поволжья. / meteonovosti.ru /



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