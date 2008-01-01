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В Санкт-Петербурге перевыполнена декадная норма осадков



ИА "Метеоновости" / 13:59 Воскресенье, 7 июля



За прошедшие дни июля в Санкт-Петербурге выпало 30 мм осадков (декадная норма 26,3 мм). Эта сумма составляет 38% от месячной нормы. Самая низкая температура воздуха (10.3 градуса) была 6 июля. При дневном максимуме 16 градусов средняя суточная температура оказалась ниже нормы на 5,3 градуса. Среднее отклонение за прошедшие шесть дней - минус 2 градуса. Самая высокая температура воздуха (25.6 градуса) была 1 июля.



До середины следующей недели погода в Северной столице ожидается нежаркой: по ночам 11..13 градусов, днем в понедельник, 8 июля до 20 градусов, в дальнейшем (вторник-среда) до 18 градусов. Прогнозируется и дождь, и гроза с порывистым ветром. / meteonovosti.ru /



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