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На севере Сибири сильные дожди



ИА "Метеоновости" / 14:08 Воскресенье, 7 июля



В Эвенкийском и Туруханском муниципальных районах Красноярского края 8 июля из-за циклона прогнозируется сильный дождь, гроза и ветер до 20 м/с. 9 июля циклон принесет непогоду в Ханты-Мансийский автономный округ. В его восточных районах тоже ожидается сильный дождь. Пока осадков, к примеру, в Ханты-Мансийске выпало немного, за неделю всего 17% от месячной нормы. Погода стояла по-настоящему летняя. Только в конце текущей недели температура понизилась до нормы, дневная температура стала чуть выше +20 градусов.



А вот в Туре уже было много дождливых дней. За прошедшее время июля выпало более половины от месячного количества осадков. А погода баловала жителей этого северного региона жарой. / meteonovosti.ru /



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