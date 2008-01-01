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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:27 Понедельник, 8 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона. При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 19..21, по области 17..22 градуса. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 738 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.



Характер погоды в столичном регионе изменится мало: температура по-прежнему не дотягивает до климатической нормы, низким останется и фон атмосферного давления. Погодные условия, не являясь причиной болезни, зачастую провоцируют обострения и ухудшение самочувствия у людей, ослабленных болезнью, снижая адаптационные резервы организма. Наиболее уязвимы страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и психо-эмоциональными нарушениями. По возможности больше времени уделяйте своему здоровью, контролируйте артериальное давление, старайтесь не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками и принимайте лекарство, рекомендованное доктором. Повышенная влажность воздуха и совсем не июльские температуры могут стать причиной обострения воспалительных и посттравматических болезней опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, что так же потребует применения медикаментозной терапии. / meteonovosti.ru /



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